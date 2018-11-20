Беда объединила жителей Мати и Калифорнии

Молодежь греческого города Мати направила послание солидарности и надежды жителям Калифорнии, переживающим самые разрушительные в истории штата природные пожары. Четыре месяца назад в Мати также бушевала огненная стихия. И память об этом здесь свежа.

Кали выросла и живет в Мати, но родилась она в Калифорнии. "Мои родственники со стороны отца все еще живут там, в Сан-Диего, - рассказывает девушка, - Мы поддерживаем связь и беспокоимся о том, что им придется пройти через те же трудности, что и нам. Мы знаем насколько все это сложно: пережить разочарование, горе страх. Знаем эти чувства...Когда остаешься без дома, выходишь на улицу, а там все изменилось..., когда теряешь близких тебе людей".

Природа Мати возрождается буквально из пепла... Как всегда в это время года, здесь расцвели цикламены... И это не может не радовать. Но есть и повод для огорчений. Молодежь говорит о том, что им много чего было обещано. Но слова расходятся с действиями.

"Мы чувствуем, что от нас отказались все хозяйственные службы района. Поэтому возникла необходимость все организовывать самим и хоть что-то делать, самую малость, - говорит Афродита, - Психологически очень неприятно и трудно просыпаться и идти через эти выжженные огнем места. Но мы здесь, и мы сделаем наш район лучше, чем он был. Мы полны энергии. И полученный нами опыт нас многому научил".

Планов у этих ребят множество. Но прежде всего, они хотят помогать тем, кто в этом особенно нуждается.

Фэи Дулгери, euronews:

"Жизнь в греческом Мати продолжается на фоне восстановительных работ, которые, впрочем, продвигаются достаточно медленно. Молодежь мечтает о том, чтобы их родной город полностью возродился. Заново отстроить пострадавшие от пожаров дома жители Мати желают и калифорнийцам".