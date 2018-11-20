Экс-премьер Македонии получил убежище в Венгрии

Венгрия удовлетворила ходатайство бывшего премьера Республики Македония Николы Груевского о предоставлении политического убежища. Об этом сообщили СМИ, затем информацию подтвердил сам Груевский. Неделю назад он отправился в Будапешт, после того, как был объявлен в розыск на родине.

В мае этого года политика приговорили к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением при покупке бронированного автомобиля "Мерседес-Бенц". Отмечалось, что порядка 600 тысяч евро были взяты из госбюджета. Апелляционный суд в Скопье отклонил жалобу Груевского в отношении приговора, оставив его в силе. Обвиняемый не явился для отбывания наказания в определенный судом срок и бежал из страны.

Ранее Македония выразила протест Венгрии в связи с бегством Груевксого и его просьбой о получении убежища. Министерство юстиции республики направило в Будапешт прошение об экстрадиции Груевского. В министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что у них нет информации относительно запроса Македонии о выдаче Груевского.

Вместе с тем в Будапеште подчеркивают, что Македония является стратегическим партнером и союзником Венгрии, и отмечают, что не хотят вмешиваться во внутренние дела суверенных стран.