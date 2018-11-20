Четвертый день протестов во Франции

Четвертый день во Франции продолжаются акции протеста "Желтых жилетов". Они блокируют главным образом автомагистрали и подъезды к крупным городам, а также хранилища топлива в разных частях страны. В понедельник вечером министр внутренних дел Кристоф Кастанер подвел первые итоги манифестаций, проходивших в 2 тысячах населенных пунктов, и обратился к протестующим:

"Я призываю всех, кто хочет участвовать в манифестациях, - вы можете продолжать это делать, но наша убедительная просьба - перестать пытаться блокировать всех и каждого, и нарушать торговую и экономическую свободу".

"Я попросил префектов и представителей наших сил безопасности систематически и методично освобождать блокированные хранилища и другие важные объекты, не вступая в столкновения с протестующими".

Граждане Франции протестуют против повышения налогов на топливо, фискальной политики правительства, от которой задыхается средний класс, и других непопулярных мер руководства страны. В социальных сетях призывают блокировать движение в Париже в будущую субботу.

В результате столкновений во время акций протеста погиб один человек, пострадало более 400, 14 из них были тяжело ранены.