Новое лицо итальянского футбола

Это первая в Италии команда, представленная беженцами, которая сыграет в официальной лиге - отсюда повышенный интерес к ней СМИ. Проект Сальвадори также привлекает внимание правозащитников как реальный пример успешной адаптации молодых беженцев (в рамках клуба нашлось место и для женского футбола).

Команда Sant’Ambroeus увидела свет в мае, став результатом слияния двух других футбольных групп - Black Panthers и Corelli Boys, также в свое время образованных в центрах по приему беженцев. Сальвадори объяснил, что выбрал название неслучайно: "Святой Амвросий - покровитель Милана, а мы все сегодня миланцы, несмотря на происхождение".

В команде - 60 игроков, преимущественно иммигранты и соискатели статуса беженцев; большинство - выходцы из Восточной Африки. Но не только - отсюда поражающее воображение разнообразие наций. Футболистам - от 17 до 26 лет, кто-то уже нашел себя в новой стране, работает или учится; кто-то живет на "птичьих правах".

Капитан команды - 25-летний Мамаду из Сенегала; у него за спиной - опыт игры в Black Panthers и другой команде небольшого города близ Милана.

Мамаду живет в Италии пятый год, он прибыл сюда на надувной лодке. Уверенный в себе спортсмен плачет, когда вспоминает о проведенных нескольких месяцах в Ливии, откуда он и отправился в Европу, о тяготах морского пути, потере близких... Мамаду, как и большинство мигрантов, добрался до Лампедузы, откуда очень быстро был отправлен в Милан. Молодой человек считает, что ему повезло: он получил статус беженца, а с ним - помощь от государства и право на работу. Он трудился на стройке, затем в охране одного из банков. Молодой футболист снимает комнату с другом. "Поначалу было трудно, разные люди встречались. Но сегодня мне здесь хорошо", - говорит он.

За спиной каждого игрока новой команды - своя драматическая история. Забыть о тяжелых моментах ребятам помогает спорт. Они тренируются по четвергам, а в выходные проводят матчи.

"Итальянцы- как маленькие девочки, боятся упасть, боятся боли", - смеется 17-летний Юссеф выходец из Марокко. Он самый юный в новой иммигрантской команде. "Мне она нравится, здесь все буквально проживают игру", - говорит он. Юноша заканчивает школу и мечтает о профессиональном футболе. Свое будущее он связывает с переездом во Францию, хотя его близкие, осевшие в Милане, против...

18-летнйи Абдул - родом из Гамбии. Он также приплыл в Италию морем, был помещен в лагерь для перемещенных лиц, который вспоминает как "кошмарное место". Ему помог случай: в лагере трудился волонтер-итальянец, житель Милана; он пригласил юношу в свою семью. Сегодня Абудл живет в центре города, учится и пять дней в неделю работает в копировальном магазине. Он надеется со временем полностью посвятить себя футболу. В новой команде у него немало друзей, однако вне поля ребята видятся редко: "Нужно учиться, работать, тренироваться, все расписано по минутам", - говорит Абдул.