Стрельба в Америке: пятеро погибших

Четверо погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго, в том числе врач отделения скорой помощи и полицейский. Есть сведения, что открывший стрельбу до этого на парковке поссорился со своей бывшей подругой. Она и стала его первой жертвой. Затем нападавший открыл стрельбу по людям уже в приемном покое. Ранены были еще две женщины.

У правоохранителей пока нет данных о возможных мотивах нападавшего, ничего не сообщается и о его личности. Пока также неизвестно, покончил ли он с собой или же был ликвидирован приехавшими на место проишествия полицейскими.

За несколько часов до этого в Денвере в штате Колорадо, в результате стрельбы один человек погиб, четверо других получили ранения. Вначале поступила информация, что жертвы находятся в критическом состоянии, позднее городское полицейское управление уточнило, что угрозы их жизни нет.

По словам представителя полиции Дуга Шермана, "выехавший на место патруль обнаружил пятерых человек, ставших жертвами стрельбы. Четверо из них были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии, еще один человек погиб на месте".

В настоящее время улицы, прилегающие к месту происшествия, перекрыты сотрудниками правоохранительных органов, полиция призывает местных жителей избегать посещений центра Денвера.