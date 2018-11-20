Кот Ларри с Даунинг-стрит

Кот Ларри вновь попал на телеэкраны Великобритании - теперь как звезда репортажа о "брексите". Журналист Sky News как раз снимал сюжет о предложенной Терезой Мэй сделке по выходу страны из ЕС, когда главный мышелов в резиденции британских премьеров важно прошествовал мимо камеры и уселся напротив дверей на Даунинг-стрит, 10. Как отмечает корреспондент, Ларри нетерпеливо поводил ушками, пока, наконец, ему на помощь ни пришел полицейский. Он постучал в дверь, кота впустили.