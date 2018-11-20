Европейские депутаты - против серпа и молота

Европейские парламентарии требуют от компании Amazon прекратить продажу товаров с советской символикой. Депутаты уверены, что распространение подобной продукции на одной из самых популярных в мире торговых онлайн-площадок оскорбляет память жертв советского режима. Подписи под открытым обращением к главе Amazon Джеффу Безосу поставили 27 парламентариев из Литвы, Латвии, Польши, Нидерландов, Германии, Венгрии, Испании и других стран ЕС.

"У меня и у миллионов европейцев серп и молот в первую очередь ассоциируются с кровавым режимом, агрессия со стороны которого отразилась на жизни всех семей как в нашей стране, так и в других государствах. Последствия этой агрессивной политики ощущаются до сих пор", - убежден литовский депутат Антанас Гуога, который и предложил обратиться к главе интернет-платформы.

"Общее число жертв советского режима – более 60 миллионов человек. Более 10 миллионов были отправлены в лагеря в Сибири, где они жили в нечеловеческих условиях. Их принуждали к работе, они голодали, испытывали на себе физическое насилие", - говорится в письме, отправленном Джеффу Безосу. Парламентарии выразили надежду, что Amazon уберет со своего сайта товары с серпом и молотом, так же как когда-то он прекратил продажу вещей с нацистской символикой.

Бывшие страны СССР - в авангарде

В сентябре товары с советской символикой были удалены с сайта американского интернет-магазина Walmart. С призывом к руководству торговой сети обратились власти Литвы, Латвии и Эстонии. "Одежда с символикой массовых убийств должна быть незамедлительно изъята из продажи", - писал тогда посол Литвы в США Роландас Кришюнас.

В мае скандал разгорелся вокруг компании Adidas, которая начала продажу одежды с советской символикой в преддверии чемпионата мира по футболу. Но из-за волны негодования, поднявшейся в первую очередь в Литве и на Украине, компания решила убрать со своих полок вещи с серпом и молотом и надписью USSR (СССР).