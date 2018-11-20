Airbnb уходит из поселений на Западном берегу реки Иордан

Глобальный сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb заявил, что перестал размещать объявления от владельцев недвижимости из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Несколькими месяцами ранее Airbnb критиковали пропалестинские организации, заявляя, что сдача такой недвижимости в аренду поддерживает экономику Израиля. Airbnb в качестве причины назвал конфликт между израильтянами и палестинцами.

Airbnb заявляет, что больше не публикует объявления об аренде жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан

Airbnb заявляет, что больше не публикует объявления об аренде жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан

Израиль назвал этот шаг "постыдным и жалким" и заявил, что намерен ограничить деятельность Airbnb в стране.

По мнению мэра поселения Эфрат Одеда Ревиви, "печально видеть несоответствие провозглашаемых компанией идей о знакомстве людей разных культур из разных стран и теми конкретными действиями, что она предпринимает".

В поселениях на Западном берегу, которые часть международной общественности и правозащитники называют "оккупированными территориями", проживают примерно 400 тысяч израильтян.