Взрыв в Афганистане

По разным данным, от 40 до 50 человек погибли и от 60 до 80 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во вторник во дворце бракосочетания в столице Афганистана. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.

По предварительным данным Министерства внутренних дел, террорист-смертник подорвал себя в зале свадебных торжеств на севере Кабула, где не было никакого полицейского контроля. В тот момент в помещении проходило праздничное мероприятие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Никто пока не взял на себя ответственность за произошедшее.