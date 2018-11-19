Сотни жителей мексиканского города Тихуана, расположенного на границе с американским Сан-Диего, вышли в воскресенье на улицы в знак протеста против массового притока мигрантов из Центральной Америки.
Жители Тихуаны: "Не вторгайтесь в наш дом"!
Жители Тихуаны: "Не вторгайтесь в наш дом"!
С флагами и антииммигрантскими лозунгами они направились к временному лагерю беженцев, но сотрудники полиции этому воспрепятствовали. И хотя многие выражали недовольство, до столкновений дело не дошло.
"Мексика всегда была нацией, которая открывает двери перед теми, кому нужна помощь, - говорит житель Тихуаны Рафаэль де Хесус Армас. - Но есть разные способы войти в чей-то дом, чтобы попросить поддержки. Способ, выбранный этими людьми, - неправильный!"
Параллельно в Тихуане прошла еще одна акция, на этот раз в поддержку мигрантов. Она была гораздо более малочисленной. Ее организовали местные активисты ЛГБТ-сообщества. По их мнению, люди прошли сотни километров потому, что на родине подвергались преследованию.
"Тех, кто доставляет неприятности, - единицы. Нельзя клеймит всех поголовно: в караване мигрантов есть хорошие люди, есть дети, женщины", - говорит глава ЛГБТ-сообщества мигрантов MARIPOSAS Иоланда Роша.
В настоящее время в Тихуане, по некоторым данным, находятся до трех тысяч выходцев из стран Центральной Америки, главным образом, из Гондураса и Сальвадора. Число нелегалов здесь не перестает расти: еще один караван численностью 198 человек отправился в США из Сальвадора.
Президент Дональд Трамп 9 ноября подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам. Перед лицом надвигающейся гуманитарной катастрофы мексиканские власти намерены запросить помощи у международного сообщества.