Жители Тихуаны: "Не вторгайтесь в наш дом"!

Сотни жителей мексиканского города Тихуана, расположенного на границе с американским Сан-Диего, вышли в воскресенье на улицы в знак протеста против массового притока мигрантов из Центральной Америки.

С флагами и антииммигрантскими лозунгами они направились к временному лагерю беженцев, но сотрудники полиции этому воспрепятствовали. И хотя многие выражали недовольство, до столкновений дело не дошло.