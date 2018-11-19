Близкие подводников требуют правды

Ранее министр обороны Оскар Агуад заявил, что у страны нет возможности поднять на поверхность затонувшую в Атлантическом океане субмарину. ВМС опубликовали в Twitter сделанные на дне океана снимки судна. Этого недостаточно, чтобы понять, что же произошло год назад, считают близкие погибших.

"Я требую, чтобы лодку подняли? на поверхность. Мне нужно доказательство того, что на ней находился мой муж. Только когда в моих руках окажется что-то из его вещей, я поверю в случившееся, а мой муж будет, наконец, покоиться с миром. Только тогда я смогу все объяснить нашему восьмилетнему сыну, который все еще ждет, что отец вернется", - говорит жена одного из подводников.

Всего на борту судна находились 44 человека. Родственники экипажа считают, что к трагедии привел недостаток финансирования национальных ВМС. По отношению к размеру экономики у Аргентины самый маленький оборонный бюджет из всех латиноамериканских стран.

Подлодка "Сен-Хуан" пропала с радаров в ноябре 2017 года у побережья провинции Санта-Крус. После последнего сеанса связи в данном районе был зафиксирован звук, похожий на взрыв. По предварительным данным, именно взрыв привел к аварии.

Обнаружить обломки субмарины - в том числе разрушенный корпус и движущий винт - удалось лишь год спустя на глубине в девятьсот метров - при помощи специального оборудования частной американской компании Ocean Infinity.