Веласкес, Гойя, Эль Греко. Мадридскому музею Прадо - 200. В честь юбилея в его стенах открывается выставка, посвященная судьбе коллекции с 1819 года. Организаторы поставили перед собой задачу рассказать о том, какую роль музей сыграл в формировании национальной идентичности испанцев.
"Это одно из учреждений, благодаря которым у испанцев развились чувства общности и коллективной гордости", - отмечает куратор выставки Хавьер Портус.
В самой первой экспозиции музея было представлено 311 картин из королевской коллекции - кисти исключительно испанских художников. Но уже в скором времени важное место в ней займут полотна таких великих иностранцев, как Ботичелли, Брейгель, Рубенс.
"Это не просто хранилище картин. На протяжении своей истории музей был местом, где шел диалог между обществом, историей и наследием", - говорит куртор.
Выставка открылась 19 ноября и продлится до 10 марта 2019 года.