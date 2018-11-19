Веласкес, Гойя, Эль Греко. Мадридскому музею Прадо - 200. В честь юбилея в его стенах открывается выставка, посвященная судьбе коллекции с 1819 года. Организаторы поставили перед собой задачу рассказать о том, какую роль музей сыграл в формировании национальной идентичности испанцев.

"Это одно из учреждений, благодаря которым у испанцев развились чувства общности и коллективной гордости", - отмечает куратор выставки Хавьер Портус.