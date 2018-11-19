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США

Societe Generale накажут за "санкционные сделки"

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Societe Generale накажут за "санкционные сделки"

Societe Generale накажут за "санкционные сделки"
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Французский банк Societe Generale выплатит Соединенным Штатам в общей сложности порядка $1,34 млрд за нарушения режима американских санкций в отношении Кубы и других "санкционных стран". Соответствующее сообщение опубликовала Федеральная резервная система (ФРС) США.

По данным прокуроров, это один из самых больших штрафов, когда-либо наложенных на финансовое учреждение за нарушение санкций США.

Средства будут направлены в ФРС США, министерство финансов, министерство юстиции, департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также в офис окружного прокурора Манхэттена.

Исходя из сообщения агентства за период с 2004 по 2010 годы банк провел на 13 млрд долларов сделки, которые должны были быть отклонены, заблокированы или приостановлены для расследования из-за правил США о торговле с Кубой.

Также в рекордный штраф включены выплаты за проведение незаконных операций с Ираном, Ливией и Суданом на миллиарды долларов.


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