Французский банк Societe Generale выплатит Соединенным Штатам в общей сложности порядка $1,34 млрд за нарушения режима американских санкций в отношении Кубы и других "санкционных стран". Соответствующее сообщение опубликовала Федеральная резервная система (ФРС) США.
Societe Generale накажут за "санкционные сделки"
Societe Generale накажут за "санкционные сделки"
По данным прокуроров, это один из самых больших штрафов, когда-либо наложенных на финансовое учреждение за нарушение санкций США.
Средства будут направлены в ФРС США, министерство финансов, министерство юстиции, департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также в офис окружного прокурора Манхэттена.
Исходя из сообщения агентства за период с 2004 по 2010 годы банк провел на 13 млрд долларов сделки, которые должны были быть отклонены, заблокированы или приостановлены для расследования из-за правил США о торговле с Кубой.
Также в рекордный штраф включены выплаты за проведение незаконных операций с Ираном, Ливией и Суданом на миллиарды долларов.