Это Галина Яковлева. Ей 80 лет. Она блокадница и инвалид. Но в ее арсенале белый фургончик, почти 60-летний водительский стаж и "Доброта".
"Доброта" спасает: блокадница помогает пенсионерам
"Доброта" спасает: блокадница помогает пенсионерам
Именно так называется ее благотворительная организация, которую она сама же и основала 10 лет назад. В ней она и гендиректор, и грузчик.
Галина безвозмездно помогает тем, кому нужна поддержка - в основном это одинокие пожилые люди, инвалиды и дети-сироты.
В большинстве случаев, "доставщица добра", как прозвали ее подопечные, развозит по окраинам Санкт-Петербурга одежду и продукты, которыми ее снабжают меценаты из числа частных предпринимателей. Но может помочь и с оформлением документов.
От денег Галина отказывается, говоря, что не хочет брать грех на душу. А вот от продуктов, даже просроченных - нет. Она говорит: "Если есть возможность получить просроченное, для нас не существует просрочки. Естественно, если только вчера… Мы – блокадники. Едим все!"