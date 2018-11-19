"Вечный город" принимает фестиваль барокко

Концертом инструментальной музыки XVII века в базилике Святого Аполлинария открылся в Риме XI фестиваль барокко. До 21 декабря "вечный город" примет в своих дворцах, церквях, часовнях и библиотеках любителей этого замечательного течения в западноевропейской культуре, центром которого стала Италия.

"За час до начала первого концерта перед площадью Навона стояла длинная очередь, - рассказывает директор фестиваля Микеле Гасбарро, - мы не ожидали, что 400-500 человек готовы выстроиться в очередь, чтобы получить билет на концерт классической музыки. Хотя, понятно, что Рим - это фантастический исторический город, в котором места, где эта музыка была сыграна впервые, остались в целости и сохранности. То же и с инструментами: так, Тон Копман сыграет на старинном органе XVII века в базилике Сан-Джованни-деи-Фиорентини".

Помимо концертов в программе фестиваля лекции, круглые столы и выставки. Ценителям музыки барокко также представят малоизвестные произведения Манелли, Скарлатти и Вивальди.