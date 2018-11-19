Новость о возвращении украденной из роттердамского музея Кюнстхал картины Пикассо оказалась фейком. Писательница Мира Фетику и журналист Френк Уэстерман, которые по наводке "доброжелателей" вооружились лопатами и откопали в румынском лесу полотно, стали жертвами розыгрыша.
Пикассо не настоящий
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Пикассо не настоящий
Режиссеры театральной компании Berlin из Антверпена Барт Баль и Ив Дегриз решили таким образом привлечь внимание общественности к своему проекту "Подлинная копия". Спектакль представляет собой вариации на тему истины и посвящен голландскому художнику Герту Яну Янсену, который заработал миллионы, подделывая картины Анри Матисса, Марка Шагала и - Пабло Пикассо.