Чемпионат Франции по футгольфу

В Марокко прошёл финал чемпионата Французской лиги футгольфа — так называют спорт, объединивший основные правила гольфа и футбола. Главный приз в размере 1000 долларов США выиграл марселец Седрик Бонно. Он обошёл аргентинца Николаса Гарсию, которого называют третьим в мировой классификации FIFG. Бонно завершил финальную серию с результатом 20 меньше пара, опередив соперника всего на один удар. Всего же на счету Бонно в этом финале 4 игл.

Седрик Бонно таким образом получил 500 очков квалификации к Чемпионату мира по футгольфу, который пройдёт здесь же, в Маракеше c 9 по 16 декабря.