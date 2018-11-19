Мьянма: фестиваль огненных шаров начался с ЧП

Десятки тысяч человек собрались в городе Таунджи (Мьянма), чтобы увидеть красочный фестиваль огненных шаров. К одним шарам крепятся фонарики, к другим - фейерверки. Вот такая конструкция неожиданно взорвалась и упала во время открытия праздника. По данным местных СМИ, один человек погиб, четыре пострадали. Фестиваль появился в XIX веке. Огненные шары считаются даром Будде. В нынешнем году в небо над Таунджи поднимутся порядка 400 воздушных шаров. Фестиваль продлится до 22 ноября.



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