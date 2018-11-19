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Мексика

В Мексике в тюрьме от инфаркта умер наркобарон

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В Мексике в тюрьме от инфаркта умер наркобарон

В Мексике в тюрьме от инфаркта умер наркобарон
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В Мексике от инфаркта миокарда скончался 56-летний наркобарон Эктор Бельтран Лейва. Сообщается, что из тюрьмы "Альтиплано", где он отбывал срок, его доставили в больницу близлежащего города. Он жаловался на сильные боли в области груди.

Братья Альфредо, Эктор, Артуро, Марио и Карлос состояли в наркокартеле "Синалоа", во главе которого находился Хоакин Гусман Лоэра. Позднее братья ушли и основали уже свой собственный картель.

Эктора арестовали четыре года назад.

Фото Рейтер
Экстор Бельтран Лейва в момент ареста, 2014 г.Фото Рейтер

Он обвинялся в торговле людьми, вымогательствах, похищениях и убийствах. Его должны были экстрадировать в США, но из-за нарушения процедуры это решение юстиции было отменено.