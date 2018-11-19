В Мексике в тюрьме от инфаркта умер наркобарон

В Мексике от инфаркта миокарда скончался 56-летний наркобарон Эктор Бельтран Лейва. Сообщается, что из тюрьмы "Альтиплано", где он отбывал срок, его доставили в больницу близлежащего города. Он жаловался на сильные боли в области груди.