После попыток убедить политиков и общественность в хорошей сделке по условиям "брексита" с Брюсселем, премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй рассказала о преимуществах своего плана британским бизнесменам. Выступая на ежегодном съезде Конфедерации британской промышленности, Мэй говорила о вопросах миграции и трудоустройства.
Мэй рассказала бизнесменам о сделке по "брекситу"
Мэй рассказала бизнесменам о сделке по "брекситу"
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Как только мы покинем ЕС, мы полностью возьмем контроль над тем, кто въезжает в нашу страну. Больше не будет так, чтобы граждане ЕС, независимо от навыков, которые они могут предложить, "обходили" инженеров из Сиднея, или разработчиков программного обеспечения из Дели. Вместо системы, в основе которой была принадлежность человека к той или иной стране, у нас появится другая система, принимающая во внимание таланты и способности людей".
На вопрос, почему британцы должны доверять этой сделке, в то время как от этого плана не в восторге даже члены кабинета, Мэй ответила:
"Прислушиваться надо не только к политикам. Необходимо слушать, что говорят представители бизнеса. Именно он обеспечивает народ рабочими местами и дает гарантии того, что у британцев будет доход, средства прокормить семью. А бизнесмены говорят: "Мы хотим хорошей сделки с ЕС и хороших торговых отношений с Европейским Союзом".
Мэй призвала бизнесменов инвестировать в новую Великобританию. Между тем глава Конфедерации британской промышленности отметила, что надвигающийся "брексит" уже выкачивает миллионы фунтов стерлингов из потенциальных инвестиционных фондов.
Каролин Джули Фэйрберн, Конфедерация британской промышленности: "Брексит" подтачивает правительство, каждого политика, каждого госслужащего, но также подтачивает британский бизнес. Наши фирмы тратят миллионы фунтов стерлингов, готовясь к худшему сценарию, и ни одного пенни на то, чтобы создавать новые рабочие места, или новую продукцию. Инвестиции уходят, например, из высокотехнологичных сфер в другие области, что не способствует повышению эффективности производства".