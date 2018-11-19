Установлены заказчики убийства Дафны Каруаны Галиции?

Твиттер сына Дафны, он пишет, что "важнейшее расследование ведется "спустя рукава"

Галиция, которая занималась коррупцией чиновников и должностных лиц в рамках "панамского досье", была взорвана в собственном автомобиле. Тогда были задержаны 10 человек. Со ссылкой на местные СМИ сообщается, что правоохранители установили по меньшей мере трех заказчиков устранения Галиции, двое из них обладатели мальтийских паспортов, но их имена не называются. Официального подтверждения этих сведений нет, есть информация, что источник в полиции, в свою очередь, заявил, что изложенные факты не во всем соответствуют действительности.

Об этом сообщает в своем "Твиттере" влиятельный британский журналист Стивен Грей.