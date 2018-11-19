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"Желтые жилеты" не сдаются. В выходные на акции протеста против повышения налогов на топливо и в целом фискальной политики правительства Франции вышли почти 288 тыс. человек. В понедельник заблокированными оставались ряд дорог и как минимум 5 складов нефтепродуктов. Накануне премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на попятную власти не пойдут.

"Мы не намерены менять курс. Корабль же не меняет своего направления, когда дует встречный ветер. Выбранный президентом курс будет продолжен. Это необходимо. Конечно, во Франции есть свобода слова, свобода собраний и манифестаций, но не должно быть анархии. Мы хотим облагать налогом углеводороды, загрязнение окружающей среды, а не человеческий труд. Это необходимо для процветания французов", - заявил Филипп.