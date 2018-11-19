Эффективная борьба с коррупцией и немедленная отставка президента Жовенеля Моиза - таковы лозунги манифестантов, заполнивших накануне улицы крупнейших городов Гаити.
Граждане Гаити требуют отставки президента
Граждане Гаити требуют отставки президента
По мнению оппозиции и поддерживающих ее граждан, за два года пребывания у власти Моиз не только не способствовал улучшению уровня жизни гаитян, но оказался причастен к хищению средств в рамках Petrocaribe - действующей с 2005 года программы льготных поставок венесуэльской нефти странам Центральной и Южной Америки.
Власти усилили меры безопасности, дополнительно направив на патрулирование улиц более трех тысяч полицейских. Сообщается о погибших и раненых.
В 2016 и 2017 годах Сенат Гаити провел расследование, выявив, что 2 миллиарда долларов от программы Petrocaribe ушли в карманы экс-министров от правящей партии. Однако с тех пор наказания никто не понес. Массовые акции с требованием привлечь к ответственности причастных к "делу Petrocaribe" начались в конце августа. В конце октября власти страны объявили о создании специальной комиссии по расследованию хищений, а в ноябре прокуратура столицы Гаити Порт-о-Пренса постановила заморозить банковские счета 36 национальных и
зарубежных компаний, действующих в стране, из-за коррупционного скандала.
Теперь демонстранты требуют голову президента, в связи с чем Жовенель Моиз был вынужден отменить поездку в Кап-Аитьен на празднование 215-й годовщины битвы при Вертьер, которая сыграла решающую роль для получении Гаити независимости от Франции.