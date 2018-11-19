Граждане Гаити требуют отставки президента

По мнению оппозиции и поддерживающих ее граждан, за два года пребывания у власти Моиз не только не способствовал улучшению уровня жизни гаитян, но оказался причастен к хищению средств в рамках Petrocaribe - действующей с 2005 года программы льготных поставок венесуэльской нефти странам Центральной и Южной Америки.