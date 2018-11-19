Валлетта: пробуждение "спящей красавицы"

Это первое путешествие с новой программой "Окно в Европу", и мы отправляемся в мальтийскую Валлетту. Долгие годы усердной работы принесли свои плоды: город полностью обновился, преобразился. А ещё в этом году Валлетту объявили Культурной столицей Европы.

История Мальты полна драматичных событий. На протяжении тысячелетий страна считалась стратегически важным местом для финикийцев, римлян, арабов, средневековых рыцарей и современных флотилий. Столица продолжает бережно хранить память о прошлом. И в то же время, перед нами она предстаёт в новом облике.