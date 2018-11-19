Японская полиция задержала руководителя альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" Карлоса Гона по подозрению в мошенничестве.
Президент "Ниссана" Карлос Гон арестован
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Президент "Ниссана" Карлос Гон арестован
@ Copyright :REUTERS/Regis Duvignau/File Photo
Японский автопроизводитель "Ниссан" признал, что его президент на протяжении нескольких лет занижал в налоговых декларация размер своих доходов. Кроме того проверка выявила факты нецелевого использования президентом средств компании. В ближайшее совет директоров "Ниссана" рассмотрит вопрос об отставке Гона.
Карлос Гон возглавляет транснациональный альянс, куда кроме "Ниссана" входят также японский автопроизводитель "Мицубиси" и французский – "Рено". Акции последнего подешевели на 11 % в понедельник на фоне новостей о расследовании деятельности руководителя альянса.