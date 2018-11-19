Срочная новость

Срочная новость

США

Дональд Трамп: "Мы тоже будем убирать подлесок"

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Дональд Трамп: "Мы тоже будем убирать подлесок"

Дональд Трамп: "Мы тоже будем убирать подлесок"
Размер текста Aa Aa

Во время своего посещения пострадавшей от лесных пожаров Калифорнии президент Дональд Трамп обратился к примеру Финляндии, заявив, что за состоянием лесов там следят лучше. Поэтому, несмотря на площади лесонасаждений, пожаров в этой северной стране почти не бывает.

Фото Рейтер
Дональд Трамп посещает город Малибу в КалифорнииФото Рейтер

"Я беседовал с финским президентом, и он мне объяснил, как там управляют лесами. Финны - лесная нация, он так сказал. И люди там проводят много времени, убирая подлесок, сгребая опавшую листву и хвою, свозя их в другие места. Это на самом деле решаемая задача. Сейчас мы над этим работаем", - подчеркнул американский президент.

Финны в Твиттере прокомментировали на свой лад это эти слова лидера США.

Обычное времяпрепровождение в финском лесу, пишет эта пользовательница

Появились уже мемы, где на фотографиях, размещенных в этой социальной сети, люди позировали с пылесосами, граблями и метлами, иллюстрируя тезис об уборке леса.

"Моя часть работы по сгребанию опавших листьев выполнена", - рапортует в своем Твиттере эта жительница Финляндии

Пожар "Кемп", который оказался самым разрушительным в истории Калифорнии, привел к десяткам смертей, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, полностью выгорел ряд населенных пунктов, в том числе и город Парадайз.