Во время своего посещения пострадавшей от лесных пожаров Калифорнии президент Дональд Трамп обратился к примеру Финляндии, заявив, что за состоянием лесов там следят лучше. Поэтому, несмотря на площади лесонасаждений, пожаров в этой северной стране почти не бывает.
Дональд Трамп: "Мы тоже будем убирать подлесок"
Дональд Трамп: "Мы тоже будем убирать подлесок"
"Я беседовал с финским президентом, и он мне объяснил, как там управляют лесами. Финны - лесная нация, он так сказал. И люди там проводят много времени, убирая подлесок, сгребая опавшую листву и хвою, свозя их в другие места. Это на самом деле решаемая задача. Сейчас мы над этим работаем", - подчеркнул американский президент.
Финны в Твиттере прокомментировали на свой лад это эти слова лидера США.
Появились уже мемы, где на фотографиях, размещенных в этой социальной сети, люди позировали с пылесосами, граблями и метлами, иллюстрируя тезис об уборке леса.
Пожар "Кемп", который оказался самым разрушительным в истории Калифорнии, привел к десяткам смертей, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, полностью выгорел ряд населенных пунктов, в том числе и город Парадайз.