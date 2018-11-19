Тереза Мэй: "Коней на переправе не меняют"

Несмотря на отставку четырех членов кабинета, несмотря на жесткую критику проекта соглашения с ЕС в Палате общин, несмотря на зреющий бунт против нее в ее же собственной партии, Тереза Мэй не собирается сдаваться или уходить в отставку. Об этом она прямо заявила накануне вечером.

"Смена лидера на этом этапе переговоров никак не поможет нам в дискуссии с Брюсселем и никак не изменит расклад сил в парламенте. Это принесет лишь неопределенность и нестабильность, что означает для многих неуверенность в завтрашнем дне. Стоит помнить, что смена лидера может удлинить переговоры на неопределенный срок, а это влечет за собой несоблюдение сроков "брексита".

Первым о своей отставке, как только стало известно о том, что кабинет Мэй одобрил сделку с Брюсселем, объявил министр по делам "брексита" Доминик Рааб.

Он перечислил причины, по которым посчитал нужным не согласиться с предложенным вариантом соглашения: "На мой взгляд, нам угрожали, я считаю, что нас шантажировали, если можно так назвать поведение наших партнеров, оставаясь точным в выборе формулировок. Я абсолютно уверен в том, что мы должны были жестко и недвусмысленно заявить: "Это Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии", и мы не приемлем диктата по отношению к нам".

По мнению лидера оппозиции лейбориста Корбина, сделка плоха всем, и его партия будет голосовать против проекта предложенного документа: "Там 500 с лишним страниц в соглашении, там нет никакой конкретики. Где там гарантии, касающиеся экологии, например? Где гарантии защиты прав потребителей? Где гарантии прав работников?".

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен также заявила, что ее партия против такого проекта сделки: "Никак не обозначены будущие отношения Британии и ЕС, нас держат в неведении по этому поводу, и правительство еще собирается, опираясь на этот документ, просить нас о мандате для него еще на ближайшие два с половиной года?".

Тереза Мэй заявила, что наступающая неделя станет важнейшей в переговорах с ЕС, и именно в ходе этих дискуссий будут обнародованы детали будущих отношений с ЕС. Но времени для маневров у британского премьера мало, поскольку петиция о вынесении вотума недоверия уже поступила в Палату общин в ночь на понедельник. Правда, пока неизвестно, подписана ли она достаточным количеством однопартийцев Мэй, чтобы начать процесс голосования, или нет.