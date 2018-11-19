Мигранты замерзают

У застрявших на границе Боснии и Герцеговины и Хорватии мигрантов новые трудности. Наступили холода, а тысячи выходцев из стран Африки и Ближнего Востока вынуждены по-прежнему ютиться в самодельных палаточных городках - без отопления и воды. Чтобы поесть или выпить чашку горячего чая, им и то приходится рассчитывать на помощь гуманитарных организаций. В таких "жилищных условиях" они проводят недели, а порой - и месяцы, прежде чем пересечь границу и попасть в Евросоюз.