Первый снег на Балканах

В страны Балканского полуострова приходит зима. В столице Болгарии Софии в нынешнем году первый снег выпал на два дня раньше чем в предыдущем. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются вплоть до 22 ноября. Водителей призывают к осторожности: температура воздуха будет постепенно понижаться. В горах толщина снежного покрова составит 10 - 15 сантиметров.

Снегопады обрушились и на Албанию. В ряде районов республики непогода стала причиной перебоев в подаче электроэнергии. На какое-то время без света остались тысячи домов на юго-востоке страны. В популярные у туристов горные села Дарде и Воскопоя можно было добраться на автомобилях, но только с цепями противоскольжения. И в горной местности, и в городах холодно и влажно...