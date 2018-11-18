Валенки как арт-объект

Когда в России появилась обувь из войлока и знаете ли вы, что до революции валенки считались чуть ли не предметом роскоши? Об этом расскажет выставка под названием "Валенки. От царских дворцов до модных подиумов" , которая открылась в Москве в Малом выставочном зал дворца царя Алексея Михайловича на территории музея-заповедника Коломенское.

В ней принимают участие более 20 российских музеев, художественные галереи и частные коллекционеры.