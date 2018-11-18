Украденная шесть лет назад картина "Голова Арлекино" кисти Пабло Пикассо найдена в Румынии.
Произведение стоимостью 800 тысяч евро обнаружили двое граждан Нидерландов в уезде Тулча. Они же доставили полотно в посольство своей страны в Бухаресте.
Украденную картину Пикассо нашли в Румынии
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Украденная шесть лет назад картина "Голова Арлекино" кисти Пабло Пикассо найдена в Румынии.
Произведение стоимостью 800 тысяч евро обнаружили двое граждан Нидерландов в уезде Тулча. Они же доставили полотно в посольство своей страны в Бухаресте.
В октябре 2012 года банда преступников проникла в Роттердамскую художественной галерею "Кюнстхал". Шедевр Пикассо похитили вместе с семью другими полотнами таких мастеров, как Моне, Гоген и Матисс.
Позже по делу о краже были арестованы трое румынских граждан. Родственница одного из них призналась, что сожгла картины с целью сокрытия улик, но позже отказалась от своих показаний.
Пока "Голова Арлекина" - единственное произведение из этого списка, которое удалось найти.