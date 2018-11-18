Активистки движения Femen попытались вмешаться в проведение манифестации, приуроченной к очередной годовщине смерти Франсиско Франко. Он скончался 20 ноября 1975 года.
Активистки Femen против франкистов
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Активистки Femen против франкистов
"Национальный позор" - эту и другие подобные надписи можно было разглядеть на полуобнаженных женских телах. Нарушительниц порядка, на которых впрочем пытались напасть и сами участники акции, задержала полиция.
На манифестацию в центре Мадрида вышли около двухсот человек, симпатизирующих бывшему диктатору. Демонстранты в том числе выразили возмущение намерениям властей перенести останки Франко, покоящегося в базилике Долины павших, в другое место.