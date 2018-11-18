Мигранты из стран Центральной Америки, добравшиеся с караваном до границы Мексики и США, оказались в отчаянном положении. Местные жители дают иноземцам понять, что вовсе им не рады, а их шансы прорваться через внушительную стену, возведённую на границе, представляются крайне небольшими. Между тем, люди всё продолжают прибывать, хотя даже ночевать им тут негде.
Караван мигрантов упёрся в стену
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Караван мигрантов упёрся в стену
– Мы здесь уже два дня, – рассказывает мигрант из Гватемалы. – Ночь провели под открытым небом, на холоде, но что поделать, раз жизнь такая. Мы надеемся на лучшую жизнь в Соединённых Штатах.
– Мы хотим попасть туда, потому что у нас совсем нет денег, – говорит другой мигрант. – Поэтому мы сюда и пришли. Хотим перейти границу, но это уж как бог даст.
По данным МВД Мексики, в составе нескольких караванов страну пересекают сейчас около 8000 мигрантов, большинство которых бежит от нищеты и разгула преступности, царящих в их странах.