Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что следующая неделя будет определяющей для будущего страны из-за переговоров по условиям "брексита". Глава кабинета уверена - нынешняя договоренность между Брюсселем и Лондоном отвечает национальными интересам государства. В интервью британским СМИ Мэй отрицательно ответила на вопрос о возможности своей отставки.
Тереза Мэй прокомментировала возможность своей отставки
Тереза Мэй прокомментировала возможность своей отставки
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Вы знаете, смена руководства на этом этапе не облегчит ведение переговоров и не изменит парламентской арифметики. Это лишь добавит градус неопределенности в том, что касается нашего народа и рабочих мест британцев. Смена лидерства приведет к появлению ряда рисков: переговоры по "брекситу" могут быть отложены, или сорваны".
14 ноября британский кабинет министров согласовал проект сделки по условиям "брексита". Уже на следующий день сразу несколько членов правительства, в том числе министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб, подали в отставку в знак несогласия с этим планом. Они сочли его большой уступкой Брюсслею, идущей вразрез с тем, за что британцы проголосовали на референдуме 2016 года.
"Я думаю, что над нами издеваются, и, откровенно говоря, нас подвергают тому, что довольно близко к шантажу", - заявил, в частности, теперь уже бывший министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб. "Мы не можем принять эти продиктованные нам условия", - добавил Рааб.
25 ноября Лондону и Брюсселю предстоит провести дополнительные переговоры по условиям "брексита" в рамках экстренного саммита глав государств и правительств стран Европейского Союза.