Макрон хочет спасти мир от хаоса

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь призвал к созданию системы "общеевропейской обороны", воздержавшись, однако, от использования термина "единая европейская оборона". Об этом он заявил выступая в Бундестаге в ходе своего визита в Германию, где принимает участие в мероприятиях в рамках Дня народной скорби.

Эммануэль Макрон: "Европа и находящийся в ее центре союз Франции и Германии обязаны не допустить, чтобы мир погрузился в хаос, и должны сопровождать планету на ее пути к миру. Именно для этого Европа должна быть более сильной и более самостоятельной. Она не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав, если не отнесется с большей ответственностью к своей обороне и безопасности и согласится на вторые роли на международной арене".