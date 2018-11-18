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Испания

Мадрид: Femen против франкистов

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Мадрид: Femen против франкистов

Мадрид: Femen против франкистов
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Активистки движения Femen попытались помешать проведению манифестации, приуроченной к очередной годовщине смерти Франсиско Франко. Он скончался 20 ноября 1975 года. "Законный фашизм, национальный позор" - эту и другие подобные надписи можно было разглядеть на полуобнаженных женских телах. На девушек пытались напасть и сами участники акции. И тех и других задержали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел на столичной площади Орьенте, где собрались около двухсот человек, симпатизирующих бывшему диктатору.

Митингующие прошли по центру Мадрида под флагами Испании эпохи Франко, скандируя "Франко, национальное единство". Демонстранты в том числе выразили возмущение намерениям перенести останки Франко, покоящегося в базилике Долины павших, в другое место. Соответствующий декрет одобрило правительство, но точной даты перезахоронения пока не названо.