Активистки движения Femen попытались помешать проведению манифестации, приуроченной к очередной годовщине смерти Франсиско Франко. Он скончался 20 ноября 1975 года. "Законный фашизм, национальный позор" - эту и другие подобные надписи можно было разглядеть на полуобнаженных женских телах. На девушек пытались напасть и сами участники акции. И тех и других задержали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел на столичной площади Орьенте, где собрались около двухсот человек, симпатизирующих бывшему диктатору.
Мадрид: Femen против франкистов
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Мадрид: Femen против франкистов
Митингующие прошли по центру Мадрида под флагами Испании эпохи Франко, скандируя "Франко, национальное единство". Демонстранты в том числе выразили возмущение намерениям перенести останки Франко, покоящегося в базилике Долины павших, в другое место. Соответствующий декрет одобрило правительство, но точной даты перезахоронения пока не названо.