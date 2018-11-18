Оппозиционная лейбористская партия не поддержит в парламенте соглашение по условиям выхода Великобритании из ЕС, подготовленное премьер-министром страны Терезой Мэй. Об этом заявил лидер оппозиции Джереми Корбин, который назвал ряд пунктов сделки «недопустимыми», расценив итоги переговоров правительства по «брекситу» как «провальные»: «Мы намерены проголосовать против этой сделки, поскольку она не соответствует нашим требованиям. Мы не считаем, что она служит интересам нашей страны. Поэтому правительству придётся вернуться в ЕС и быстро провести новые переговоры».
"Брексит": оппозиция критикует условия сделки
"Брексит": оппозиция критикует условия сделки
Первый министр Шотландии Никола Стерджен также сочла неприемлемыми условия сделки, представленной Терезой Мэй и заявила, что было бы ошибкой со стороны парламента одобрить документ: «Особенно важно, что нет никакой ясности по вопросу будущих отношений между Великобританией и ЕС, то есть Палате общин будет по сути предложено поддержать «брексит» вслепую. Полагаю, если Палата общин пойдёт на это, то совершит ошибку и проявит безответственность».
Между тем, в стране не утихают страсти не только относительно условий «брексита», но и по самому вопросу выхода страны из ЕС. В конце прошлой недели сторонники и противники «брексита» провели в Лондоне ряд ярких манифестаций.