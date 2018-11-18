Впервые за четверть века саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершился без полноформатного соглашения из-за разногласий сторон. Участникам форума, проходившем в Папуа-Новой Гвинее, договориться помешали противоречия между США и Китаем по вопросам в сферах торговли и инвестиций, а также разные взгляды делегатов на реформу ВТО (Всемирно торговой организации).
Саммит АТЭС: итоговую декларацию урезали из-за споров
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Саммит АТЭС: итоговую декларацию урезали из-за споров
По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, было достигнуто общее понимание в плане того, что касается поддержки граждан, работы с целью улучшения сотрудничества. Однако Трюдо признал, что добиться согласия в отношении итогового документа саммита не получилось "из-за различных взглядов на конкретные аспекты, связанные с торговлей". "Не думаю, что это стало большим сюрпризом", - добавил Трюдо.
Итоговая декларация все же была принята, но в урезанном виде: из нее исключили все спорные пункты. Слудующий саммит АТЭС состоится в ноябре 2019 года в Чили.