"Apple, плати налоги!"

Официальный представитель Attac во Франции Орели Труве говорит: "По масштабам уклонения от уплаты налогов корпорация Apple занимает одно из первых мест в мире. Это крупнейшая по своей биржевой капитализации империя, но большая часть ее капитала основана на незаконном выводе подлежащих налогообложению средств, из-за чего граждане Франции и других европейских стран были лишены миллиардов долларов. Первоначально эти деньги утекали в Ирландию, а сегодня переводятся в такой налоговый рай, как остров Джерси".