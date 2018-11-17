В пригороде Лиона в коммуне Живор в акциии протеста "желтых жилетов" принял участие сотни человек. Здесь демонстранты не стали полностью блокировать движение на дорогах, заградив проезд в трех местах.
"Желтые жилеты" обещают не останавливаться
"Желтые жилеты" обещают не останавливаться
Вот как объясняют участники манифестации свое решение присоеденитсья к стихийному общественному движению:
"Часто говорят, что мы вышли на улицу из-за цен на горючее, но повышение налога просто стало последней каплей".
"Это цены на газ, электричество, повышение социального налога для пенсионеров".
В правительстве франции заявляют, что повышение налога на бензин и дизель поможет бороться с изменениями климата и будет способствовать переходу на экологически чистые виды транспорта.
Но эта идея не находит поддержки в рядах участников протестного движения: "В том что касается экологии, нужно начать с того, чтобы предложить нам альтернативу использования нефти, но этого не происходит".
Демонстрации во Франции про ходят под усиленным наблюдением правоохранительных органов. Из Живора передает корреспондент Euronews Микеле Карлино: "Министр внутренних дел распорядился привлечь к охране общественного порядка 2500 сотрудников органов безопасности. Между тем участники протестного движения обещают не останавливаться после сегодняшней демонстрации".