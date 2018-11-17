Лига наций УЕФА: победа Нидерландов

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Сборная Нидерландов по футболу одержала уверенную победу над командой Франции со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Нидерланды впервые за десять лет обыграли Францию.Голы забили полузащитник Джорджиньо Вейналдум и Мемфис Депай с пенальти.После этого матча команда Германии вылетела из лиги А в лигу Б.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман уверен в заслуженной победе: "В нашей команде есть спортсмены с исключительным опытом игры, способностью и скоростью. Мы знаем, за что нам досталась победа над Германией и Францией".