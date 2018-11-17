Люди в жёлтых жилетах на дорогах Франции

По дорогам Франции в субботу было ни пройти ни проехать. Люди в жёлтых жилетах блокировали проезжую часть улиц, участки автострад и доступ к заправочным станциям. Их недовольство вызвали планы правительства повысить цены на дизельное топливо и бензин и ввести так называемый экологический налог на выбросы парниковых газов.