По дорогам Франции в субботу было ни пройти ни проехать. Люди в жёлтых жилетах блокировали проезжую часть улиц, участки автострад и доступ к заправочным станциям. Их недовольство вызвали планы правительства повысить цены на дизельное топливо и бензин и ввести так называемый экологический налог на выбросы парниковых газов.
Люди в жёлтых жилетах на дорогах Франции
Люди в жёлтых жилетах на дорогах Франции
По данным МВД, в акциях протеста, прокатившихся по всей стране, приняли участие более 280 тысяч французов.
Без инцидентов не обошлось. В департаменте Савойя манифестация обернулась трагедией для одной из участниц. Она попала под колёса автомобиля, въехавшего в толпу, и от полученных травм скончалась.
Демонстрации нередко перерастали в беспорядки и столкновения с полицейскими и автомобилистами. Пострадали около 300 человек. Несколько - получили тяжелые травмы.
В департаменте Приморские Альпы был сбит страж порядка. Он отделался ушибами. Водитель арестован.
До понедельника картина вряд ли изменится: некоторые организаторы объявили, что продолжат протестовать в воскресенье.