Во Франции участница манифестации против повышения цен на горючее погибла под колёсами автомобиля. Трагедия произошла в субботу утром в департаменте Савойя на юго-востоке страны. Демонстранты заблокировали движение на одной из дорог, не давая проехать автомобилистке, спешившей отвезти к врачу свою дочь. Запаниковав, автомобилистка наехала на манифестантов, сбив при этом женщину.
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Франция: участница манифестации попала под колёса автомобиля
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Франция: участница манифестации попала под колёса автомобиля