Ангелу Меркель встретили протестами

В городе Хемниц на востоке Германии сотни человек собрались на акцию протеста против политики канцлера страны Ангелы Меркель. Демонстранты с флагами и транспарантами громко скандировали: «Меркель должна уйти».

Канцлер прибыла сюда в пятницу, впервые после того, как три месяца назад по городу прокатилась волна манифестаций под антимигрантскими лозунгами.

Выступая в мэрии, она высказалась в поддержку журналистов, которых обвиняли в том, что они неверно описали ситуацию в городе: «Те, кто не принял участия в выступлениях ультра-правых, испытывают к ним такое же отвращение, как и журналисты, которые вели отсюда репортажи. Но нельзя утверждать, что это журналисты представили Хемниц в дурном свете. Следует заявить, что вы тоже жители Хемница, и хотите, чтобы ваши голоса были услышаны».

Беспорядки, произошедшие здесь в августе и сентябре, были спровоцированы убийством местного жителя, совершённом, как утверждается, мигрантами. Участники правоэкстремистских группировок вступили тогда в стычки с полицией и забросали камнями еврейский ресторан.