Из-за дыма от лесных пожаров, бушующих на севере Калифорнии, в пятницу в Сан-Франциско были отменены занятия в школах, закрыты туристические объекты. Не ходил даже знаменитый канатный трамвай. Несмотря на то, что до зоны бедствия отсюда 300 км, ветер гонит дым в направлении города, и местные власти рекомендуют людям по возможности не покидать помещений, а тем, кто выходит на улицу – надевать маски.
Небо над Сан-Франциско заволокло дымом
Небо над Сан-Франциско заволокло дымом
– У нас дома стоят воздушные фильтры, – говорит один из местных жителей, – мы запускаем их на полную мощность, но не знаю, позволяет ли это избавиться от всех токсичных частиц. И я, конечно, беспокоюсь о здоровье семьи и всего города.
Между тем, жертвами стихии стали уже более 70 человек, около 1000 числятся пропавшими без вести. Пламя полностью уничтожило городок Парадайз и ряд других населённых пунктов. Оставшиеся без крова люди вынуждены теперь ютиться в палаточных городках.
Президент США Дональд Трамп уже объявил о введении в Калифорнии чрезвычайного положения. В субботу он намерен прибыть в штат и встретиться с пострадавшими от пожара и с родственниками погибших.