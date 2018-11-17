У берегов Пхукета в Таиланде завершена операция по подъёму судна "Феникс", которое 5 июля попало в шторм и затонуло. В результате крушения погибли 47 китайских туристов.
Затонувшее судно "Феникс" подняли со дна
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Затонувшее судно "Феникс" подняли со дна
"Феникс" отбуксируют на остров. Его изучением займутся эксперты. Следователи надеются, что это поможет установить точные причины трагедии. В списке обвиняемых фигурируют пять человек, включая владельца судна и представителей компании-перевозчика. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
В субботу спасатели и полицейские почтили память жертв минутой молчания.