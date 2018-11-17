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Аргентина

Обнаружена затонувшая аргентинская подлодка "Сан-Хуан"

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Обнаружена затонувшая аргентинская подлодка "Сан-Хуан"

Обнаружена затонувшая аргентинская подлодка "Сан-Хуан"
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Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», пропавшая около года назад, обнаружена на глубине 800 м. Установить её местонахождение удалось благодаря американской компании Ocean Infinity.

Подлодка вышла из порта Ушуая 13 ноября прошлого года. Через день, когда она находилась в 432 км от берега, субмарина перестала выходить на связь. На её борту было 44 человека, среди них – первая в истории страны женщина-подводник.

ВМС Аргентины предприняли масштабную спасательную операцию, в которой были задействованы и иностранные суда, но обнаружить подлодку тогда не удалось, и через 15 дней операция была прекращена.

Между тем, власти заявляли, что поиски будут продолжаться; на этом настаивали и родственники погибших моряков, которые стремятся узнать, что стало причиной катастрофы.