Анархисты устроили беспорядки после мирного марша

Массовая демонстрация в Афинах закончилась без инцидентов, но анархисты в субботу вечером устроили стычки с полицией и набросились на группу министров и депутатов правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), когда та проходила в качестве участников марша протеста перед посольством США в Греции. Неизвестные лица бросали в министров и депутатов бутылки с водой, бумажные стаканчики с кофе и яйца.