Массовая демонстрация в Афинах закончилась без инцидентов, но анархисты в субботу вечером устроили стычки с полицией и набросились на группу министров и депутатов правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), когда та проходила в качестве участников марша протеста перед посольством США в Греции. Неизвестные лица бросали в министров и депутатов бутылки с водой, бумажные стаканчики с кофе и яйца.
Анархисты устроили беспорядки после мирного марша
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Анархисты устроили беспорядки после мирного марша
Серьезные столкновения между анархистами и полицией произошли в центре Афин. В стражей порядка летели десятки бутылок с зажигательной смесью и камни, полиция ответила светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Задержаны восемь человек.
Аналогичные беспорядки произошли также в Салониках и крупном портовом городе Патры на полуострове Пелопоннес.