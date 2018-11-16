В Тихуане "каравану мигрантов" не рады

Около полутора тысяч мигрантов из Центральной Америки, в основном - из Гондураса, добрались за последние сутки до границы Мексики и США в районе Тихуаны в надежде попасть в Соединенные Штаты. Прибывшие первыми, попытались перебраться через пограничное ограждение. Некоторые забрались наверх, а несколько человек перепрыгнули на территорию США, однако вернулись обратно, испугавшись американских патрульных. Со стороны Калифорнии на границе была усилена охрана. Там находятся около 5 тысяч военных, задача которых - не допустить прорыва нелегалов.