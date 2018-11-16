Около полутора тысяч мигрантов из Центральной Америки, в основном - из Гондураса, добрались за последние сутки до границы Мексики и США в районе Тихуаны в надежде попасть в Соединенные Штаты. Прибывшие первыми, попытались перебраться через пограничное ограждение. Некоторые забрались наверх, а несколько человек перепрыгнули на территорию США, однако вернулись обратно, испугавшись американских патрульных. Со стороны Калифорнии на границе была усилена охрана. Там находятся около 5 тысяч военных, задача которых - не допустить прорыва нелегалов.
В Тихуане "каравану мигрантов" не рады
В Тихуане "каравану мигрантов" не рады
Многие беженцы развернули лагерь прямо на одном из пляжей города, после чего начали поступать сообщения о конфликтах и столкновениях с местными жителями. Недовольные и возмущенные происходящим, они стали требовать от властей убрать лагерь и провели акцию протеста. Затем перепалки приняли более серьезный характер и переросли в драки.
"Речь идет не о дискриминации или расизме, а о том, чего мы хотим, - это безопасность в этом месте, на пляжах Тихуаны. Мы не хотим, чтобы мигранты приезжали сюда", - говорит местный житель.
Несмотря на усиленную охрану границы США и угрозы Дональда Трампа так называемый "караван мигрантов" продолжает путь к Тихуане. Он состоит более чем из 5 тысяч человек, бегущих от нищеты и насилия у себя на родине. Они полны решимости попасть в заветную страну любыми способами.