В Таджикистане запускают самую высокую ГЭС в мире

В Таджикистане запускается в работу первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции. После полного ввода в эксплуатацию ГЭС станет крупнейшей в Центральной Азии и самой высокой в мире - высота плотины которой составит 335м. Проектная мощность ГЭС - 3,6 тысячи мегаватт.